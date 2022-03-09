Про жахливу ніч для свого регіону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що багато будинків зруйновані, загинули люди.

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Сєвєродонецьк зазнав 3 масованих обстрілів

Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні – та вчора о 12:50. За добу по області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки,

– написав Гайдай.

Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку окупанти вбили у Сєвєродонецьку 8 березня.

Ворог стріляв в магазини та житлові будинки

Впродовж доби ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Кремінну, Метьолкіне. Росіяни потрапляли як в житлові будинки, так і в магазин, дитсадок, АЗС

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