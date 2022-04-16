Соответствующую информацию Александр Стрюк рассказал во время эфира на канале "Рада". Это произошло вечером 15 апреля.

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Оккупанты разрушают Северодонецк

Глава ВГА рассказал, что оккупанты обстрелами существенно повредили основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Александр Стрюк сообщил, что до проведения ремонтных работ водоснабжение в городе было приостановлено.

Также добавил, что российские оккупанты обстреливают город хаотично. Под атаку противника подпадают практически все районы – сравниваются с землей и жилые дома, и объекты социальной инфраструктуры, и объекты критической инфраструктуры.

Сейчас (говорится о вечере 15 апреля – 24 канал) город почти на 70% разрушен. Новые районы будут нуждаться в полном восстановлении, поскольку они не пригодны для жизни,

– рассказал глава ВГА.

Добавил также, что пока невозможно сосчитать количество непригодных для жизни домов, поскольку большая часть города находится под плотным огнем.

Пока спасатели только развозят гуманитарную помощь и вывозят людей для эвакуации.

По словам Александра Стрюка, в городе осталось около 20 тысяч человек. Это при населении ориентировочно у 130 тысяч человек.

К сожалению, в городе не хватает автомобилей и другой техники. В частности, нужна цистерна для развоза воды, а также есть проблема в людях. Александр Стрюк объяснил, что определенные потребности возникают после каждого обстрела российских оккупантов.

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