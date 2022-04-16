Відповідну інформацію Олександр Стрюк розповів під час ефіру на каналі "Рада". Це трапилось ввечері 15 квітня.

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Окупанти руйнують Сєвєродонецьк

Глава ВЦА розповів, що окупанти обстрілами суттєво пошкодили основні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Олександр Стрюк повідомив, що до проведення ремонтних робіт водопостачання у місті призупинили.

Також додав, що російські окупанти обстрілюють місто хаотично. Під атаку ворога підпадають майже всі райони – зрівнюються з землею і житлові будинки, і об'єкти соціальної інфраструктури, і об'єкти критичної інфраструктури.

Наразі (мовиться про вечір 15 квітня – 24 канал) місто майже на 70% зруйновано. Нові райони потребуватимуть повного відновлення, оскільки вони не придатні для життя,

– розповів голова ВЦА.

Додав також, що поки що неможливо порахувати кількість непридатних для життя будинків, оскільки більша частина міста перебуває під щільним вогнем.

Поки що рятувальники тільки розвозять гуманітарну допомогу та вивозять людей для евакуації.

За словами Олександра Стрюка, у місті залишилось близько 20 тисяч людей. Це при населенні орієнтовно у 130 тисяч людей.

На жаль, у місті не вистачає авто та іншої техніки. Зокрема потрібна цистерна для розвезення води, а також є проблема у людях. Олександр Стрюк пояснив, що певні потреби виникають після кожного обстрілу російських окупантів.

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