Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала

Актуальную информацию о ситуации в Северодонецке сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Северодонецк не оцеплен российскими войсками.

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По словам Сергея Гайдая, город под постоянными обстрелами кафиров. Глава Луганской ОВА также опроверг информацию пропагандистских СМИ, что Северодонецк якобы "отрезан".

Гайдай сообщил, что в окрестностях города продолжаются бои. Также, по его информации, россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала.

Украинские войска могут отойти

Гайдай подчеркнул, что Россия не сможет захватить Луганщину в ближайшие дни, поскольку украинским воинам хватит сил и средств удерживать оборону.

Однако, как сказал Гайдай, не исключено, что для того чтобы не попасть в окружение – украинским силам придется отойти.

Какая ситуация в Северодонецке

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что 26 мая в Северодонецке шли жесткие бои . Вражеской ДРГ удалось зайти в гостиницу "Мир". В то же время украинские воины ликвидировали двух оккупантов , но не вернули контроль над гостиницей.

Также Александр Стрюк информировал, что Северодонецк – не в осаде и в город можно добраться. В то же время, по его словам, россияне заняли почти две трети периметра Северодонецка .

В то же время, депутат и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский информировал, что враг взял наших защитников в полукольцо . По его словам, около Северодонецка и Лисичанская угроза окружения достаточно высока.

Напомним, что 25 мая Сергей Гайдай сообщил, что российские военные оккупировали уже 95% территории Луганской области . Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что в случае захвата Луганской области россияне продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областями.

О том, что Россия имеет "медленный, но ощутимый" прогресс на Донбассе, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон . Он призвал помочь Украине оружием.

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