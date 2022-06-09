До 10 июня захватить Северодонецк россияне не смогут. Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Обратите внимание Украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке, – Арестович

По словам Гайдая, у оккупантов уже появился новый дедлайн по Северодонецку. Как только подходит к 10 июня, захватчики уже придумали себе новую дату – 12 июня, так называемый день России.

"Я могу сказать, что будут еще дать, и не одна", - подчеркнул глава Луганской ОВД.

ВСУ мощно удерживают позиции

Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники, защищающие город и область пока высокомотивированы, все удерживают позиции.

Не пропустите ВСУ нанесли потери россиянам в направлении Екатериновки в Луганской области: враг отошел

В то же время ситуация динамично развивается, внутри Северодонецка продолжаются уличные бои. Россия постоянно обстреливает артиллерией часть, которую контролируют Вооруженные Силы Украины. Промзону обстреливают очень мощными калибрами, наносят авиаудары.

Но Северодонецк им (оккупантам – 24 канал) в "их даты" не взять вообще,

– заявил Сергей Гайдай.

Примите во внимание! Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай еще 7 июня заявил, что Россия бросила все силы на то, чтобы захватить Северодонецк, вражеским войскам приказали выполнить задание до 10 июня. Кроме захвата города, целью оккупантов – перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Что происходит в Северодонецке: последние новости

За Северодонецк продолжаются интенсивные бои украинских защитников с российскими оккупантами. Ситуация меняется постоянно, ведь враг не останавливается практически ни на минуту.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 8 июня заявил о том, что Вооруженные Силы Украины нанесли россиянам очень серьезные потери именно в городских столкновениях. По его словам, это измеряется сотнями тел.

Однако вражеские силы не оставляют своих целей и, по данным экспертов американского Института изучения войны – ISW, стали даже проводить психологические и информационные операции. Все для того, чтобы подорвать нравственный дух воинов Украины. В Генеральном управлении разведки Минобороны также подтвердили эту информацию.

Сергей Гайдай объяснил ситуацию в Северодонецке: смотрите видео 24 канала