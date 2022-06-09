До 10 червня захопити Сєвєродонецьк росіяни не зможуть. Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, в окупантів вже з'явився новий дедлайн щодо Сєвєродонецька. Як тільки підходить до 10 червня, то загарбники вже вигадали собі нову дату – 12 червня, так званий день Росії.

"Я можу сказати, що будуть ще дати, і не одна", – наголосив голова Луганської ОВА.

ЗСУ потужно тримають позиції

Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники, які захищають місто та область наразі високовмотивовані, всі тримають позиції.

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Водночас ситуація динамічно розвивається, всередині Сєвєродонецька тривають вуличні бої. Росія постійно обстрілює ту частину, яку контролює Україна. Артилерією і дуже потужно. Промзону обстрілюють дуже потужними калібрами, завдають авіаудари.

Але Сєвєродонецьк їм (окупантам – 24 канал) у "їхні дати" не взяти взагалі,

– заявив Сергій Гайдай.

Зауважте! Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай ще 7 червня заявив, що Росія кинула всі сили на те, щоб захопити Сєвєродонецьк, ворожим військам віддали наказ виконати завдання до 10 червня. Крім захоплення міста, на меті окупантів – перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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За Сєвєродонецьк тривають інтенсивні бої українських захисників з російськими окупантами. Ситуація змінююється постійно, адже ворог не зупиняється фактично ні на мить.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович 8 червня заявив про те, що Збройні Сили України завдали росіянам дуже серйозних втрат саме у міських зіткненнях. За його словами, це вимірюється сотнями тіл.

Проте ворожі сили не полишають свої цілей і, за даними експертів американського Інституту вивчення війни – ISW, почали навіть проводити психологічні та інформаційні операції. Все аби підірвати моральний дух воїнів України. У Генеральному управління розвідки Міноборони також підтвердили цю інформацію.

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