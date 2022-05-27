В Северодонецке в гостиницу зашла вражеская ДРГ, но нам удалось устоять, – глава ВЦА

27 мая 2022 , 03:07
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Диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов зашла в гостиницу в Северодонецке. Украинские отважные бойцы смогли устоять.

Соответствующую информацию обнародовал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка в эфире канала "Рада". Это произошло вечером 26 мая – на 92 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Нашим бойцам удалось устоять против вражеской ДРГ

Александр Стрюк рассказал, что, к счастью, россиянам не удалось прорваться в Северодонецк. Однако 26 мая там шли довольно жесткие бои за оборону города.

У нас есть горячая точка – это наша гостиница "Мир", в которую вошла российская ДРГ. Сегодня в течение дня (говорится о 26 мая – 24 канале) ее пытались оттуда выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли,
– объяснил глава ВГА Северодонецка.

Кроме того, не прекращаются обстрелы из артиллерии города. Александр Стрюк резюмировал: "Довольно горячо, но город держится".

Чиновник объяснил, что надеется и верит, что у наших вооруженных сил есть возможность стоять столько, сколько необходимо, чтобы пойти в контрнаступление.

Враг обстреливает "дорогу жизни" Бахмут – Лисичанск

Александр Стрюк объяснил, что на трассе Бахмут – Лисичанск ситуация достаточно напряженная, ведь она обстреливается Россией. Наши вооруженные силы пытаются предпринять все меры, чтобы она снова стала безопасной.

Руководитель ВГА пояснил, что дорога важна, поскольку это необходимая и главная артерия, позволяющая поддерживать жизнедеятельность города – ею доставляют гуманитарную помощь и эвакуируют людей. То есть это "дорогая жизнь", которую необходимо защищать.

Чиновник также объяснил, что двигаться по этой "дороге жизни" достаточно опасно. Однако эвакуация продолжается.

Сегодня (говорится о 16 мая - 24 канал) в течение суток в Лисичанск удалось вывезти 12 человек,
– объяснил чиновник.

Добавил, что желающие уехать есть, но сложно организовать процесс, поскольку в городе полностью отсутствует связь. Власти пытаются вывезти людей, которые добрались до гуманитарного штаба. Александр Стрюк добавил, что процесс эвакуации не останавливается.

Коротко о ситуации в Северодонецке

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Автор: Діана Квасневська