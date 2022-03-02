В Северодонецке снаряд попал в школу: в это время в убежище были люди

Российские оккупанты обстреляли город Северодонецк Луганской области. Один из снарядов агрессора попал в школу.

Обошлось без жертв

Об обстреле школы сообщил председатель Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. Снаряд попал в спортивный зал школы №16.

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Во время обстрела в хранилище школы были люди. По предварительной информации, обошлось без жертв.



В Северодонецке снаряд попал в школу / Фото из телеграмму Гайдая

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