В Северодонецке снаряд попал в школу: в это время в убежище были люди
2 марта 2022 , 18:17Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
Российские оккупанты обстреляли город Северодонецк Луганской области. Один из снарядов агрессора попал в школу.
Обошлось без жертв
Об обстреле школы сообщил председатель Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. Снаряд попал в спортивный зал школы №16.
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Во время обстрела в хранилище школы были люди. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В Северодонецке снаряд попал в школу / Фото из телеграмму Гайдая
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