Военные КНДР вблизи границы с Украиной: где они находятся и какую роль играют

Военнослужащие КНДР находятся вблизи границы с Украиной на территории Курской области России. При этом остается открытым вопрос, участвуют ли они непосредственно в боевых действиях против Украины.

Об этом в интервью ВВС рассказал бригадный генерал 82-й отдельной бригады ДШВ Дмитрий Волошин.

По его словам, на одном из направлений вблизи границы с Курской областью находятся две бригады северокорейских военных. Они, как утверждает военный, выполняют задачи по обороне российской государственной границы.

Что известно о военных КНДР в Курской области?

Военный отметил, что лично наблюдал появление военных КНДР в Курской области еще в 2024 году. В то же время он подчеркнул, что не может достоверно идентифицировать каждого уничтоженного противника как военнослужащего КНДР.

Визуально, честно говоря, они себя не выдают. Время от времени мы там уничтожаем противника. Можно предположить, что это были именно корейцы, судя по тому, как они двигались и выглядели. Точно утверждать я не могу,

– сказал Дмитрий Волошин.

По словам генерала, военнослужащие КНДР не заходили на территорию Украины. Их размещение в Курской области, как утверждает Волошин, произошло еще до появления сообщений о новой переброске десятков тысяч северокорейских военных в Россию.

Военный также считает, что присутствие северокорейских подразделений на российской территории позволило России высвободить часть собственного личного состава из второго эшелона и задействовать его на других участках фронта.

Ранее в интервью для NHK Владимир Зеленский рассказал, что КНДР отправила в Россию до 50 тысяч солдат для получения боевого опыта. По словам главы президента, эти иностранные наемники учатся управлять беспилотниками и приобретают боевые навыки непосредственно на фронте.