Аналитики рассказали о ситуации вокруг Северска и других населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация на Северском направлении

В сети начала появляться информация, что якобы после очередных штурмовых действий российская армия фиксировалась в окрестностях Северска и там продолжались бои.

Но, как утверждают аналитики, это не соответствует действительности.

Несмотря на сильное давление, линия боевого столкновения особых изменений не претерпевала,

– говорят они.

Поэтому, по их данным, район Северска остается для россиян безуспешным.

Также враг активно штурмует возле Белогоровки, но завладеть полностью ею не может. Сейчас примерно треть села находится под контролем Сил обороны.

В то же время в DeepState отмечают, что Белогоровку трудно назвать населенным пунктом – там остались только руины из-за постоянных боев и российских обстрелов.

Кроме того, враг осуществляет активное давление на Верхнекаменское. Также непростая ситуация в районе Лимана.