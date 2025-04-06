Аналітики розповіли про ситуацію навколо Сіверська та інших населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Сіверському напрямку

У мережі почала з'являтися інформація, що нібито після чергових штурмових дій російська армія фіксувалася на околицях Сіверська і там тривали бої.

Але, як стверджують аналітики, це не відповідає дійсності.

Попри сильний тиск, лінія бойового зіткнення особливих змін не зазнавала,

– кажуть вони.

Тож, за їхніми даними, район Сіверська залишається для росіян безуспішним.

Також ворог активно штурмує біля Білогорівки, але заволодіти повністю нею не може. Наразі приблизно третина села перебуває під контролем Сил оборони.

Водночас у DeepState зауважують, що Білогорівку важко назвати населеним пунктом – там залишилися лише руїни через постійні бої та російські обстріли.

Окрім того, ворог здійснює активний тиск на Верхньокам'янське. Також непроста ситуація у районі Лиману.