Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Какая ситуация в Басовке по состоянию на 6 апреля

Андрей Коваленко отметил, что по состоянию на 6 апреля российская армия не контролирует Басовку. При этом вражеские штурмы на этом участке не прекращаются.

Они пытаются забегать туда штурмовыми группами, и искать подвалы с целью закрепиться, но враг уничтожается,

– рассказал глава ЦПД СНБО.

Также он добавил, что бои в пограничье Сумщины и Курщины сложные. Они идут ежедневно на нескольких участках.

Напомним, что "захват" Басовки также опровергли и в Государственной пограничной службе Украины.

Так, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что подобными заявлениями россияне продолжают свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов на Сумщине и прорыва госграницы.