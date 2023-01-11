Перед съездом спикер Руслан Стефанчук заявил, что от назначений зависит успех судебной реформы Кроме того, это приближает Украину к полноправному членству в ЕС.
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Также послы стран G7 отмечали, что с нетерпением ждут назначения 8 членов Высшего совета правосудия. По состоянию на вечер 11 января выбрали только 5, однако 3 еще со временем должны доизбрать.
Кого избрали в Высший совет правосудия
Делегаты съезда судей избрали 5 членов, ими стали:
- судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова;
- судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец;
- судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова;
- судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич;
- судья Верховного Суда Григорий Усик.
Новоизбранные судьи в ВСП / Коллаж Центра противодействия коррупции
ВСП прекратил полномочия накануне полномасштабного вторжения
Свои полномочия Высший совет правосудия прекратил 22 февраля 2022 года. Решение было принято из-за действий Этического совета.
10 членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВСП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы,
– говорилось в сообщении.
Летом 2022 года Владимир Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия.