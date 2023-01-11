Перед съездом спикер Руслан Стефанчук заявил, что от назначений зависит успех судебной реформы Кроме того, это приближает Украину к полноправному членству в ЕС.

Обратите внимание В Евросоюзе подтвердили, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве

Также послы стран G7 отмечали, что с нетерпением ждут назначения 8 членов Высшего совета правосудия. По состоянию на вечер 11 января выбрали только 5, однако 3 еще со временем должны доизбрать.

Важно! Летом 2022 года в Высший совет правосудия выбрали Романа Маселко и Николая Мороза.

Кого избрали в Высший совет правосудия

Делегаты съезда судей избрали 5 членов, ими стали:

судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова;

судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец;

судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова;

судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич;

судья Верховного Суда Григорий Усик.



Новоизбранные судьи в ВСП / Коллаж Центра противодействия коррупции

ВСП прекратил полномочия накануне полномасштабного вторжения

Свои полномочия Высший совет правосудия прекратил 22 февраля 2022 года. Решение было принято из-за действий Этического совета.

10 членов Высшего совета правосудия досрочно сдали полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВСП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы,

– говорилось в сообщении.

Летом 2022 года Владимир Зеленский распорядился провести конкурс в Высший совет правосудия.