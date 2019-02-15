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      Съезд адвокатов призвал Раду вернуть законопроект №9055 на доработку Президенту

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      Совет адвокатов Украины
      Совет адвокатов Украины / zib.com.ua

      Съезд адвокатов Украины намерен обратится к Верховной Раде с призывом отправить на доработку президенту Петру Порошенко законопроект №9055 об адвокатуре и адвокатской деятельности.

      Об этом говорится в проекте резолюции съезда, передают Украинские новости.

      В ходе выступления на съезде, глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова заявила, что законопрект №9055 лишает адвокатов независимости.

      "Мы четко видим намерение авторов законопроекта разделить адвокатуру, намерение превратить адвокатов в марионеток с зависимостью от правоохранительных органов и судей. Нам предлагается новый документ с новым названием, новая присяга, предлагается не злоупотреблять правами на адвокатский запрос и процессуальными правами. Проект закона содержит риски потери независимости адвокатской деятельности. Пытаются уничтожить принцип конфиденциальности. Проект содержит многочисленные коррупционные риски, о чем было принято решение профильным комитетом Рады", – сообщила Изовитова.

      Она добавила, что законопроект #9055 находится в Верховной Раде и внесение в него правок во время рассмотрения не изменит ситуацию.

      "Никакие постатейные правки не могут приблизить этот законопроект к тому варианту, который является адекватным для адвокатского сообщества", – подчеркнула Изовитова.

      Глава НААУ добавила, что теперь все зависит от ВРУ.

      Ранее парламент не смог включить законопроект №9055 в повестку дня.

      (Новость дополнена новыми подробностями)

      За соответствующую резолюцию съезда проголосовало большинство делегатов, передают Украинские новости

      Как сообщали Украинские новости, глава Украинского Хельсинского союза удивлен заявлением АП о "позитивном выводе Совета Европы" по законопроекту №9055. Ранее Совет адвокатов Украины (САУ) заявил, что никакие официальные оценки законопроекта Советом Европы (СЕ) не предоставлялись, поэтому заявления о том, что законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" положительно оценил Совет Европы, не соответствуют действительности.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости политики Петр Порошенко Законодательство
      Источник: 24 Канал
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