З'їзд адвокатів закличе Раду повернути Порошенку на доопрацювання скандальний законопроект

З'їзд адвокатів України має намір звернутися до Верховної Ради із закликом відправити на доопрацювання президенту Петру Порошенку законопроект № 9055 про адвокатуру і адвокатську діяльність.

Про це йдеться в проекті резолюції З'їзду.

В ході виступу на З'їзді, голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова заявила, що законопроект № 9055 позбавляє адвокатів незалежності, передають "Українські Новини".

"Ми чітко бачимо намір авторів законопроекту розділити адвокатуру, намір перетворити адвокатів у маріонеток із залежністю від правоохоронних органів та суддів. Нам пропонується новий документ з новою назвою, нова присяга, пропонується не зловживати правами на адвокатський запит і процесуальними правами. Проект закону містить ризики втрати незалежності адвокатської діяльності. Намагаються знищити принцип конфіденційності. Проект містить численні корупційні ризики, про що було прийнято рішення профільним комітетом Ради", – повідомила Ізовітова.

Вона додала, що законопроект № 9055 знаходиться у Верховній Раді і внесення до нього поправок під час розгляду не змінить ситуацію.

"Ніякі постатейні правки не можуть наблизити цей законопроект до того варіанту, який є адекватним для адвокатської спільноти", – підкреслила Ізовітова.

Голова НААУ додала, що тепер все залежить від ВРУ.

Раніше парламент не зміг включити законопроект № 9055 до порядку денного.



Як повідомляли "Українські Новини", глава Української Гельсінської спілки здивований заявою про АП "позитивному висновку Ради Європи" за законопроектом №9055. Раніше Рада адвокатів України (РАУ) заявив, що жодні офіційні оцінки законопроекту Радою Європи (РЄ) не надавалися, заяви про те, що законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" позитивно оцінив Рада Європи, не відповідають дійсності.