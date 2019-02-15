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      З'їзд адвокатів закличе Раду повернути Порошенку на доопрацювання скандальний законопроект

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      Рада адвокатів України
      Рада адвокатів України / zib.com.ua

      З'їзд адвокатів України має намір звернутися до Верховної Ради із закликом відправити на доопрацювання президенту Петру Порошенку законопроект № 9055 про адвокатуру і адвокатську діяльність.

      Про це йдеться в проекті резолюції З'їзду.

      В ході виступу на З'їзді, голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова заявила, що законопроект № 9055 позбавляє адвокатів незалежності, передають "Українські Новини".

      "Ми чітко бачимо намір авторів законопроекту розділити адвокатуру, намір перетворити адвокатів у маріонеток із залежністю від правоохоронних органів та суддів. Нам пропонується новий документ з новою назвою, нова присяга, пропонується не зловживати правами на адвокатський запит і процесуальними правами. Проект закону містить ризики втрати незалежності адвокатської діяльності. Намагаються знищити принцип конфіденційності. Проект містить численні корупційні ризики, про що було прийнято рішення профільним комітетом Ради", – повідомила Ізовітова.

      Вона додала, що законопроект № 9055 знаходиться у Верховній Раді і внесення до нього поправок під час розгляду не змінить ситуацію.

      "Ніякі постатейні правки не можуть наблизити цей законопроект до того варіанту, який є адекватним для адвокатської спільноти", – підкреслила Ізовітова.

      Голова НААУ додала, що тепер все залежить від ВРУ.

      Раніше парламент не зміг включити законопроект № 9055 до порядку денного.

      Як повідомляли "Українські Новини", глава Української Гельсінської спілки здивований заявою про АП "позитивному висновку Ради Європи" за законопроектом №9055. Раніше Рада адвокатів України (РАУ) заявив, що жодні офіційні оцінки законопроекту Радою Європи (РЄ) не надавалися, заяви про те, що законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" позитивно оцінив Рада Європи, не відповідають дійсності.

      blog_ava
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      Теги: Петро Порошенко Новини політики Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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