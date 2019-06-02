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      Съезд партии Кернеса и Труханова пикетируют общественные активисты: первые фото и видео

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      Пикет в Харькове против партии "Доверяй делам"
      Пикет в Харькове против партии "Доверяй делам" / twitter.com/HromadskeUA

      Съезд партии "Доверяй делам" мэра Харькова Геннадия Кернеса и председателя Одессы Геннадия Труханова запланирован на 2 июня и должен происходить в Дворце Спорта в Харькове. Возле здания уже собрались общественные активисты, в основном представители националистических организаций, на акцию протеста.

      Всего в протестах принимают участие примерно тысяча человек. Об этом рассказало "Общественное" в своем Twitter.

      Читайте также: Сможет ли Кернес пройти в Верховную Раду и кому это выгодно: мнения экспертов

      Организаторы рассказали, что хотят напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры политической силы "Доверяй делам" и главы городов Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов "имели открытую пророссийскую позицию".

      Участие в акции принимают представители "Демократичной сокиры", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Харьковского антикоррупционного центра" и других.

      Журналисты отметили, что в здание Дворца Спорта шли "бюджетники" – учителя и воспитатели. Большинство из них отказывались говорить, но кое-кто высказался, что поддерживает Кернеса и пришел добровольно.

      Тем временем активисты выстроили символический "коридор позора" у входа в дом и разлили красную краску – люди, которые идут на съезд, должны были из-за этой краски оставлять "кровавые следы" на макете карты Украины, который протестующие расстелили.

      У входа во Дворец выставили фотографии погибших участников войны на Донбассе.

      Партия мэров Кернеса и Труханова может пройти в парламент и стать участником коалиции?

      Что известно про "Доверяй делам"?Городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах (которые назначены на 21 июля 2019 года). Речь идет о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины. Предполагается, что избирательный список возглавит Геннадий Кернес.

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      Теги: Новости Украины Национальный корпус Геннадий Труханов Геннадий Кернес Протесты Новости Харькова
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