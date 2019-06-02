Съезд партии Кернеса и Труханова пикетируют общественные активисты: первые фото и видео

Съезд партии "Доверяй делам" мэра Харькова Геннадия Кернеса и председателя Одессы Геннадия Труханова запланирован на 2 июня и должен происходить в Дворце Спорта в Харькове. Возле здания уже собрались общественные активисты, в основном представители националистических организаций, на акцию протеста.

Всего в протестах принимают участие примерно тысяча человек. Об этом рассказало "Общественное" в своем Twitter.

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Организаторы рассказали, что хотят напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры политической силы "Доверяй делам" и главы городов Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов "имели открытую пророссийскую позицию".

Участие в акции принимают представители "Демократичной сокиры", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Харьковского антикоррупционного центра" и других.

Акція націоналістів та праворадикалів у Харкові pic.twitter.com/Clsfn5glF6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Журналисты отметили, что в здание Дворца Спорта шли "бюджетники" – учителя и воспитатели. Большинство из них отказывались говорить, но кое-кто высказался, что поддерживает Кернеса и пришел добровольно.

У Харкові праворадикали та націоналістичні організації влаштували акцію проти з'їзду партії "Довіряй ділам". Так вони хочуть нагадати, що раніше очільники партії займали проросійську позицію pic.twitter.com/iUGsM8wI8Y — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Тем временем активисты выстроили символический "коридор позора" у входа в дом и разлили красную краску – люди, которые идут на съезд, должны были из-за этой краски оставлять "кровавые следы" на макете карты Украины, который протестующие расстелили.

Біля Палацу спорту у Харкові, де має відбутися з’їзд партії «Довіряй справам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова) зібралися представники націоналістичних організацій https://t.co/Hvb6UikUOT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

У входа во Дворец выставили фотографии погибших участников войны на Донбассе.

Партия мэров Кернеса и Труханова может пройти в парламент и стать участником коалиции?

Что известно про "Доверяй делам"?Городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах (которые назначены на 21 июля 2019 года). Речь идет о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины. Предполагается, что избирательный список возглавит Геннадий Кернес.