Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда

Съезд судей избрал судьей Конституционного Суда Украины Галину Юровскую. За нее проголосовали 145 делегатов съезда.

Юровская – судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке, заместитель начальника отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей Украины. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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По другим двум вакансиям будет повторное голосование, в котором примут участие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Речь идет о голове Волынского апелляционного суда Петре Филюке, судье Палаты Верховного Суда Александре Прокопенко, профессоре кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. И. Франко Оксане Грищук и председателе Херсонского апелляционного суда Александре Каравайке.

Отметим, что квота съезда судей в Конституционном Суде освободилась после того, как в сентябре в отставку ушли судьи Наталья Шаптала, Михаил Гультай и Михаил Запорожец, избранные еще в 2010 году.

На конкурс, объявленный Советом судей еще летом, подали документы 33 претендентов, однако в итоге 16 августа соответствующие рекомендации получили лишь 16 кандидатов.

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Чем занимается КСУ?Главная задача Конституционного Суда – проверять являются ли законы и указы Президента соответствующими Конституции. А еще это единственный орган, который может толковать Конституцию. Это своеобразный защитник Конституции от посягательств власти.



Конституционный Суд состоит из 18 судей, которые назначаются на девять лет. По шесть судей назначает президент, парламент и Съезд судей. Сейчас вакантны несколько должностей.



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