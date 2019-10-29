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      З'їзд суддів обрав Галину Юровську суддею Конституційного Суду

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      Галина Юровська
      Галина Юровська / sud.ua

      З'їзд суддів обрав суддею Конституційного Суду України Галину Юровську. За неї проголосували 145 делегатів з'їзду.

      Юровська – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці, заступниця начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

      До теми: Скандальні справи та розкішні маєтки: до КСУ хочуть потрапити судді з сумнівною репутацією

      По інших двох вакансіях буде повторне голосування, в якому візьмуть участь кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.  Мовиться про голову Волинського апеляційного суду Петра Філюка, суддю Великої палати Верховного Суду Олександра Прокопенка, професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. І. Франка Оксану Грищук і голову Херсонського апеляційного суду Олександра Коровайка.

      Відзначимо, що квота з'їзду суддів у Конституційному Суді звільнилася після того, як у вересні у відставку пішли судді Наталія Шаптала, Михайло Гультай і Михайло Запорожець, обрані ще у 2010 році.

      На конкурс, оголошений Радою суддів ще влітку, подали документи 33 претенденти, проте в підсумку 16 серпня відповідні рекомендації отримали лише 16 кандидатів.

      Актуально: Судова реформа Зеленського – що передбачає і як вона буде втілюватись

      Чим займається КСУ? Головне завдання Конституційного Суду – перевіряти чи закони та Укази Президента відповідають Конституції. А ще це єдиний орган, який може тлумачити Конституцію. Це своєрідний захисник Конституції від зазіхань влади.

      Конституційний Суд складається з 18 суддів, які призначаються на дев'ять років. По шість суддів призначає президент, парламент та З'їзд суддів. Наразі є вакантними декілька посад.


      Як формується склад Конституційного суду України

      Дивіться відео про скандальних суддів із сумнівною репутацією

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Судді Конституційний суд Конституція
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