В частности, к таким шагам прибегнул бельгийский премьер Александер де Кроо, а также еще четверо руководителей министерств.

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У премьер-министра Франции подтвердили коронавирус

Премьер Франции Жан Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус 22 ноября.

Он узнал о заражении через несколько часов после возвращения из Бельгии. Там политик находился с рабочим визитом.

В течение следующих 10 дней французский премьер будет исполнять свои обязанности дистанционно. В то же время информации о том, имеет ли Кастекс какие-то симптомы коронавируса, нет.

Бельгийский премьер самоизолировался

После этого премьер-министр Бельгии, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции и внутренних дел страны ушли на самоизоляцию. У них были встречи с французским премьером на переговорах в Брюсселе.

К слову, 22 ноября COVID-19 подтвердили у одной из дочерей главы бельгийского правительства Александера де Кроо.

Обратите внимание! На днях в Бельгии десятки тысяч людей собрались на протест против ужесточения ограничений из-за COVID-19. В частности, люди выступали против рекомендации правительства прививаться. Впоследствии митингующие начали бросать камни в полицию, жечь мусорные баки.