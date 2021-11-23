Зокрема, до таких кроків вдався бельгійський прем'єр Александер де Кроо, а також ще четверо очільників міністерств.

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У прем'єр-міністра Франції підтвердили коронавірус

Прем'єр Франції Жан Кастекс отримав позитивний результат тесту на коронавірус 22 листопада.

Він дізнався про зараження через декілька годин після повернення з Бельгії. Там політик перебував із робочим візитом.

Протягом наступних 10 днів французький прем'єр виконуватиме свої обов'язки дистанційно. Водночас інформації про те, чи має Кастекс якісь симптоми коронавірусу, немає.

Бельгійський прем'єр самоізолювався

Після цього прем'єр-міністр Бельгії, а також міністри іноземних справ, оборони, юстиції та внутрішніх справ країни пішли на самоізоляцію. Усі вони мали зустрічі з французьким прем'єром на переговорах у Брюсселі.

До слова, 22 листопада COVID-19 підтвердили в однієї з дочок глави бельгійського уряду Александера де Кроо.

Зверніть увагу! Днями у Бельгії десятки тисяч людей зібралися на протест проти посилення обмежень через COVID-19. Зокрема, люди виступали проти рекомендації уряду вакцинуватись. Згодом мітингувальники почали кидати каміння у поліцію, палити сміттєві баки.