Испанская полиция заявила о задержании участника событий на Майдане, которого подозревают в убийстве 2 сотрудников милиции. Журналист Юрий Бутусов убежден, что дело – сфальсифицировано.

Задержание произошло на основании незаконного запроса украинских правоохранителей, которые обманули Испанию относительно обстоятельств дела. Об этом главный редактор "Цензор.нет" написал в фейсбуке.

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Бутусов сообщил подробности о задержанном

По данным источников "Цензор.Нет", по запросу ГБР задержали харьковчанина Дмитрия Липового, который 19 февраля 2014 года передал майдановцам свой охотничий карабин и 60 патронов.

Они заняли здание Консерватории. Речь идет о Зиновии Парасюке и Иване Бубенчике, которые 20 февраля 2014 года вели огонь по "Беркуту" и внутренних войсках, пояснил Бутусов.

Что известно о Бубенчике и Парасюке? Бубенчик был активистом 9 сотни Самооборона Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Взлом" он заявил, что стрелял в силовиков из консерватории. Так он надеялся заставить подразделения "Беркута" и внутренних войск отступить с площади.



Вместе с ним там был Зиновий Парасюк. Он является отцом Владимира Парасюка – активиста Революции Достоинства, народного депутата VIII созыва.

"Осуждения этой группы добивается соратник Януковича – Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель председателя ОП", – отметил Бутусов.

Решение об аресте Липового

31 марта 2020 года Печерский суд принял решение об аресте Липового. Бутусов подчеркнул, что это – "карманный суд Портнова и Татарова".

Журналист обратил внимание на то, что это решение прямо противоречит закону об амнистии участникам протеста на Майдане. А значит – оно является незаконным.

Но Печерскому суду на закон наплевать – как всегда. Также наплевать на закон и сотрудникам Офиса генпрокурора,

– добавил он.

И объяснил, что именно в Офисе генпрокурора оформили запрос в Испанию на экстрадицию Липового. Он проживал в этой стране в провинции Валенсия.

Бутусов: Основания для экстрадиции – сфальсифицированы

На сайте испанской полиции указали, что Липового разыскивают по подозрению в убийстве 2 милиционеров с помощью своего карабина "Сайга" и патронов, отметил Бутусов.

Однако основания для экстрадиции Липового в Украине сфальсифицированы, убежден он. Закон Украины запрещает расследование против участников протестов на Майдане.

В Украине Липовый проходит по делу только как человек, который передал свое оружие и никуда не стрелял. Испанцев обманули, чтобы, наверное, добиться экстрадиции,

– предположил он.

И добавил, что не существует никакой экспертизы, которая показывала, что какое-то конкретное лицо убило кого-то конкретного на Майдане из карабина, о котором идет речь.

"Все это дело строится только на публичных заявлениях участников событий на Майдане", – пояснил главный редактор издания "Цензор.нет".

Бутусов предупредил о последствиях экстрадиции

По словам Бутусова, дело против Липового открыли незаконно в 2018 году. Украинца объявили в розыск на сайте МВД, но следователи решили его не задерживать.

"Поэтому Липовый находился в Испании, однако расследование не мешало его жизни. К сожалению, этот абсурдный розыск до сих пор не отменен", – отметил журналист.

Он добавил, что испанские правоохранители задержали Липового на основании информации о месте его пребывания от украинских коллег. Ее получили в апреле 2021 года.

То есть Татаров контролирует розыск и способствует экстрадиции. Если Липового доставят в Украину как преступника, это опозорит государство и вызовет масштабную акцию протеста,

– убежден Бутусов.

"В запросе на экстрадицию украинская власть внесла фальшивые данные, чтобы обмануть испанское правосудие. Надеюсь, Испания откажет", – подчеркнул журналист.

Он призвал генпрокурора Венедиктову разобраться в ситуации и не допустить выполнения незаконного решения о задержании и экстрадиции Липового.

"А также протестировать решение Печерского суда и отменить абсурдное преследование участников Революции", – подытожил журналист.