В Испании полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к убийствам по меньшей мере 2 силовиков на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранители объявляли его в международный розыск.

Расследование в Испании началось в апреле 2020 года. Тогда испанский атташе в Украине сообщил, что подозреваемый может скрываться в городе Пусоль.

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Что известно о подозреваемом

В полиции сообщили, что мужчина постоянно переезжал, поэтому некоторое время находился в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Также он часто менял место жительства в Пусоли.

По данным правоохранителей, он в течение нескольких недель жил в изолированном доме. Впоследствии полицейские установили устройства для слежки и арестовали мужчину.

Причастность к событиям на Майдане

Испанская полиция также сообщила, что мужчину разыскивали за убийство 2 полицейских во время Революции Достоинства. При этом во время беспорядков у него была винтовка и около 60 патронов.

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Однако представители украинской власти не знают, сколько именно силовиков мог ранить или убить подозреваемый.

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