В Іспанії поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивств щонайменше 2 силовиків на Майдані у 2013 році. Українські правоохоронці оголошували його в міжнародний розшук.

Розслідування в Іспанії почалося у квітні 2020 року. Тоді іспанський аташе в Україні повідомив, що підозрюваний може переховуватися в місті Пусоль.

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Що відомо про підозрюваного

У поліції повідомили, що чоловік постійно переїжджав, тому деякий час перебував у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Також він часто змінював місце проживання у Пусолі.

За даними правоохоронців, він впродовж кількох тижнів мешкав в ізольованому будинку. Згодом поліцейські встановили пристрої для стеження й заарештували чоловіка.

Причетність до подій на Майдані

Іспанська поліція також повідомила, що чоловіка розшукували за вбивство 2 поліцейських під час Революції Гідності. При цьому під час заворушень у нього була гвинтівка та близько 60 патронів.

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Однак представники української влади не знають, скільки саме силовиків міг поранити чи вбити підозрюваний.

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