В 2018 году состоялась утечка данных личного состава по Министерству внутренних дел Беларуси. Управления горисполкома в Минске опубликовало на сайте имена работников, которые стоят в очереди на жилье по месту службы.

У відповідних списках мовилося аж про 2 149 осіб. Серед мінських спецпризначенців, які перебувають у черзі на житло, фігурує значна кількість знайдених у Білорусі бійців "Беркуту" – аж 8.

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Водночас 5 колишніх беркутівців поставлені в чергу одночасно, групою, на позиції від 255 до 259. Перше місце в цій групі займає колишня співробітниця роти міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління МВС України в Миколаївській області Євгенія Лисак.

Також її ім'я зафіксували серед контактів учасників попередніх розслідувань, які разом з нею проходять службу в мінському ОМОН.

Що відомо про колишню співробітницю "Беркута"

Лисак Євгенія Миколаївна народилася 8 вересня 1984 року в Ризі. Проживала в українському Миколаєві, закінчила медичне училище. До вступу в "Беркут" працювала в дитячій стоматологічній поліклініці Миколаєва.

Лисак не приховує, де вона проживає з 2014 року. У своєму акаунті в соціальній мережі "Однокласники" вона позначила як місце проживання столицю Білорусі.

Євгенія Лисак працює фельдшером 2-ї оперативної роти ОМОН Мінського міськвиконкому, має звання старшого прапорщика міліції.



Групове фото бійців 2-ї оперативної роти, на ньому, ймовірно, присутня Лисак / Фото news.pn

Під час розслідування знайдено групове фото бійців цієї роти, і ймовірно, що на ньому – саме Євгенія Лисак. Одразу після неї в черзі на житло за номером 256 опинився її колега, колишній миколаївський беркутівець Микола Черепін.

Черепіна викрили завдяки сюжету на телеканалі

Він народився 11 серпня 1988 року в Миколаєві, після військової служби став бійцем "Беркуту". Після перемоги Революції Гідності разом з іншими колегами виїхав до Білорусі. Отримав громадянство, працює в лавах мінського ОМОН.

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Черепін дуже обережний в соціальних мережах, наразі виявили лише один його акаунт – в російській соціальній мережі "Мой мир".

Миколу Черепіна ідентифікували на відео білоруського державного телеканалу СТВ. В сюжеті мовиться про складання мінськими спецпризначенцями іспиту на право носити чорний берет.



Черепіна зафіксували у сюжеті державного телеканалу Білорусі / Фото СТВ

Черепін потрапив у кадр на декілька секунд, проте цього вистачило для його ідентифікації. Згідно з даними ініціативи BYPOL, Черепін є командиром 9 взводу 3-ї оперативної роти ОМОН Мінського міськвиконкому, має звання прапорщика міліції.

Під час розслідування встановили, що в серпні 2014 року його сім'я користувалася послугами транспортних компаній для доставлення меблів з Миколаєва до Мінська.

Також встановлено, що в лютому 2015 року його родина шукала тих, хто міг би надати постійну реєстрацію в Мінському районі чи області.



Черепін є командиром 9 взводу 3-ї оперативної роти ОМОН / Колаж InformNapalm

Вони давали оголошення про бажання орендувати квартиру в мінському мікрорайоні Уруччя, де розташована база столичного ОМОН.

Все це додатково підтверджує перебування фігуранта з 2014 року у Мінську. Інші позиції в черзі на житло займають учасники попередніх розслідувань.

Родичі беркутівця з Миколаєва допомогли його викрити

Закриває групу з 5 миколаївських беркутівців їхній колега Ігор Запалух під номером 259. Він народився 17 квітня 1984 року в селі Куцуруб Очаківського району Миколаївської області.

Після військової служби його прийняли в "Беркут". Разом з іншими колегами після перемоги Революції Гідності Запалух виїхав до Білорусі, працює в ОМОН Мінського міськвиконкому.

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Як і Микола Черепін, Ігор Запалух обережний і не публікує власні фото в соціальних мережах. Однак зібрати всю необхідну інформацію про нього знову допомогли родичі.

Вони мають багато спільних фото, зроблених у білоруській столиці. В одному з акаунтів було знайдено фотографію, яку зробили поруч з автозаком силового підрозділу, де служить Запалух.



Родичі Запалуха сфотографувалось біля автозаку / Фото InformNapalm

Також Ігора Запалуха ідентифікували на спільному фото бійців силових підрозділів Білорусі, зробленому після відомчих змагань зі стрільби.

Згідно з даними ініціативи BYPOL, Ігор Запалух є заступником командира ланки взводу оперативно-бойового призначення ОМОН Мінського міськвиконкому, має звання старшого лейтенанта міліції.



Cпільне фото бійців миколаївського "Беркута", Ігор Запалух – третій ліворуч / Фото InformNapalm

Згідно зі штатним розкладом, він поєднує цю посаду з обов'язками снайпера. Виявлений акаунт Ігоря Запалуха в соціальній мережі "Однокласники" рясніє перепостами з:

спільнот на кшталт "Антимайдан";

російських шовіністичних груп;

сепаратистських спільнот.

Дід Запалуха був патріотом України

Цікава особливість: дід Ігоря, Зіновій Запалух, восени 1990 року здійснив в Очакові патріотичну акцію. Він демонстративно вийшов у центр міста з національним синьо-жовтим прапором і був побитий.

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Однак ані патріотизм діда, ані присяга на вірність українському народові під цим прапором не стали для Ігоря Запалуха на заваді.

Наразі він, як й інші його колишні колеги, служить режиму, який є найближчим сателітом держави-агресора, що топче цей прапор на окупованій території України.