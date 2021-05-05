Іспанська поліція заявила про затримання учасника подій на Майдані, якого підозрюють у вбивстві 2 співробітників міліції. Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що справа – сфальсифікована.

Затримання відбулося на підставі незаконного запиту українських правоохоронців, які обдурили Іспанію щодо обставин справи. Про це головний редактор "Цензор.нет" написав у фейсбуці.

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Бутусов повідомив подробиці про затриманого

За даними джерел "Цензор.Нет", за запитом ДБР затримали харків'янина Дмитра Липового, який 19 лютого 2014 року передав майданівцям свій мисливський карабін та 60 патронів.

Вони зайняли будівлю Консерваторії. Мовиться про Зіновія Парасюка та Івана Бубенчика, які 20 лютого 2014 року вели вогонь по "Беркуту" та внутрішніх військах, пояснив Бутусов.

Що відомо про Бубенчика та Парасюка? Бубенчик був активістом 9 сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" він заявив, що стріляв у силовиків з консерваторії. Так він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ відступити з площі.



Разом з ним там був Зіновій Парасюк. Він є батьком Володимира Парасюка – активіста Революції Гідності, народного депутата VIII скликання.



"Засудження цієї групи домагається соратник Януковича – Андрій Портнов, адвокатом якого був Олег Татаров, чинний заступник голови ОП", – наголосив Бутусов.

Рішення про арешт Липового

31 березня 2020 року Печерський суд ухвалив рішення про арешт Липового. Бутусов підкреслив, що це – "кишеньковий суд Портнова й Татарова".

Журналіст звернув увагу на те, що це рішення прямо суперечить закону про амністію учасникам протесту на Майдані. А отже – воно є незаконним.

Але Печерському суду на закон наплювати – як завжди. Також наплювати на закон й співробітникам Офісу генпрокурора,

– додав він.

Й пояснив, що саме в Офісі генпрокурора оформили запит до Іспанії на екстрадицію Липового. Він проживав у цій країні у провінції Валенсія.

Бутусов: Підстави для екстрадиції – сфальсифіковані

На сайті іспанської поліції вказали, що Липового розшукують за підозрою у вбивстві 2 міліціонерів за допомогою свого карабіна "Сайга" й патронів, зазначив Бутусов.

Однак підстави для екстрадиції Липового в Україні сфальсифіковані, переконаний він. Закон України забороняє розслідування проти учасників протестів на Майдані.

В Україні Липовий проходить у справі лише як людина, яка передала свою зброю й нікуди не стріляла. Іспанців обдурили, щоб, напевно, добитися екстрадиції,

– припустив він.

Й додав, що не існує жодної експертизи, яка б показувала, що якась конкретна особа вбила когось конкретного на Майдані з карабіна, про який мовиться.

"Уся ця справа будується тільки на публічних заявах учасників подій на Майдані", – пояснив головний редактор видання "Цензор.нет".

Бутусов попередив про наслідки екстрадиції

За словами Бутусова, справу проти Липового відкрили незаконно у 2018 році. Українця оголосили у розшук на сайті МВС, але слідчі вирішили його не затримувати.

"Тому Липовий перебував в Іспанії, проте розслідування не заважало його життю. На жаль, цей абсурдний розшук досі не скасовано", – зауважив журналіст.

Він додав, що іспанські правоохоронці затримали Липового на підставі інформації про місце його перебування від українських колег. Її отримали у квітні 2021 року.

Тобто Татаров контролює розшук та сприяє екстрадиції. Якщо Липового доставлять в Україну як злочинця, це зганьбить державу й викличе масштабну акцію протесту,

– переконаний Бутусов.

"У запиті на екстрадицію українська влада внесла фальшиві дані, аби обдурити іспанське правосуддя. Сподіваюся, Іспанія відмовить", – підкреслив журналіст.

Він закликав генпрокурорку Венедіктову розібратися у ситуації та не допустити виконання незаконного рішення про затримання й екстрадицію Липового.

"А також протестувати рішення Печерського суду і скасувати абсурдне переслідування учасників Революції", – підсумував журналіст.