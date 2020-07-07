В Белом доме ищут, кто мог организовать утечку разведывательной информации о заговоре России с талибами для убийства американских военных за деньги. СМИ пишут, что администрация Трампа уже начала внутреннее расследование.

Внутреннее расследование Белого дома Белый дом ищет организатора утечки разведывательной информации, сообщает Politico. Читайте также Трамп не хотел слушать негатив о Путине, – Болтон Речь идет о данных относительно заговора России с талибами для убийства за деньги американских военных. Относительно этого начали внутреннее расследование. В администрации Трампа уже провели допрос ряда сотрудников, у которых есть доступ к подобной информации. По данным издания, круг подозреваемых сузили до менее, чем десяти человек. Что об этом ранее писали СМИ Напомним, влиятельная американская газета The New York Times сообщила, что разведка РФ тайно предлагала боевикам Талибана деньги, чтобы те убивали американских военных в Афганистане.

сообщила, что СМИ заявляют, что информацию получили во время допросов захваченных боевиков в Афганистане. А тогда в начале 2020 года их передали президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии данные подтвердили и другие издания : AP, The Times и The Washington Post. Они писали, что российские шпионы уже выплатили награду боевикам за убийства американских военных.

: AP, The Times и The Washington Post. Они писали, что российские шпионы уже выплатили награду боевикам за убийства американских военных. В то же время Белый дом и сам Трамп информацию опровергли. Американский президент назвал публикацию "еще одним обманом, связанным с Россией". В Белом доме отметили, что президент США не владеет информацией по этому поводу.