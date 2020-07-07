У Білому домі шукають, хто міг організувати витік розвідувальної інформації про змову Росії з талібами для вбивства американських військових за гроші. ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа вже розпочала внутрішнє розслідування.

Внутрішнє розслідування Білого дому Білий дім шукає організатора витоку розвідувальної інформації, повідомляє Politico. Читайте також Трамп не хотів слухати негатив про Путіна, – Болтон Мова йде про дані щодо змови Росії з талібами для вбивства за гроші американських військових. Щодо цього розпочали внутрішнє розслідування. В адміністрації Трампа вже провели допит низки співробітників, які мають доступ до схожої інформації. За даними видання, коло підозрюваних звузили до менше, ніж десяти людей. Що про це раніше писали ЗМІ Нагадаємо, впливова американська газета The New York Times повідомила, що розвідка РФ таємно пропонувала бойовикам Талібану гроші, аби ті вбивали американських військових в Афганістані.

повідомила, що ЗМІ заявляють, що інформацію отримали під час допитів захоплених бойовиків в Афганістані. А тоді на початку 2020 року їх передали президенту США Дональду Трампу.

Згодом дані підтвердили й інші видання: AP, The Times та The Washington Post. Вони писали, що російські шпигуни вже виплатили нагороду бойовикам за вбивства американських військових.

AP, The Times та The Washington Post. Вони писали, що російські шпигуни вже виплатили нагороду бойовикам за вбивства американських військових. Водночас Білий дім і сам Трамп інформацію спростували. Американський президент назвав публікацію "ще одним обманом, пов'язаним з Росією". У Білому домі зазначили, що президент США не володіє інформацією щодо цього.