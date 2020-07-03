Ексрадник президента США з нацбезпеки Джон Болтон продовжує розкривати цікаві факти про Дональда Трампа. Цього разу він переконує, що глава Білого Дому не хотів слухати негативну інформацію про президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.

До слова Трамп скаржився своєму оточенню на надто суворі санкції проти Росії, – Болтон

"Всі розуміють характер діяльності Росії, можливо, за винятком президента", – зазначив ексрадник Трампа.

Попри це розвідспільнота продовжувала інформувати Трампа про загрози з боку Російської Федерації, щоб в разі чогось впоратися з ними. Однак зазвичай "президент бурчав і скаржився щодо цього".

Мемуари Болтона: що відомо

23 червня світ побачив книгу ексрадника Дональда Трампа Джона Болтона "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому". Вона складається з низки гострих викриттів про американського президента, зокрема: