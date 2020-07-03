Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон продолжает раскрывать интересные факты о Дональде Трампе. На этот раз он убеждает, что глава Белого Дома не хотел слушать негативную информацию о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

К слову Трамп жаловался своему окружению на слишком строгие санкции против России, – Болтон

"Все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента", – отметил экс-советник Трампа.

Несмотря на это разведсообщество продолжало информировать Трампа об угрозах со стороны Российской Федерации, чтобы в случае чего справиться с ними. Однако обычно "президент ворчал и жаловался на это".

Мемуары Болтона: что известно

23 июня мир увидел книгу экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Она состоит из ряда острых разоблачений американского президента, в частности: