Трамп не хотел слушать негатив о Путине, – Болтон
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон продолжает раскрывать интересные факты о Дональде Трампе. На этот раз он убеждает, что глава Белого Дома не хотел слушать негативную информацию о президенте РФ Владимире Путине.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
К слову Трамп жаловался своему окружению на слишком строгие санкции против России, – Болтон
"Все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента", – отметил экс-советник Трампа.
Несмотря на это разведсообщество продолжало информировать Трампа об угрозах со стороны Российской Федерации, чтобы в случае чего справиться с ними. Однако обычно "президент ворчал и жаловался на это".
Мемуары Болтона: что известно
23 июня мир увидел книгу экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Она состоит из ряда острых разоблачений американского президента, в частности:
- президент США считал, что Финляндия является частью Российской Федерации;
- Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой;
- Болтон отмечает и о давлении Трампа на Украину и вспоминает, как он и другие чиновники неоднократно призывали главу США восстановить военную помощь Киеву;
- Трамп не соглашался также на санкции против РФ и не хотел быть жестким к Путину.