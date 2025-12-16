"Пробили дно": Шабунин заявил, что ГБР и ОГП слили в интернет его интимные фото

Руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин поздно вечером 16 декабря обвинил работников ГБР и ОГП. По его словам, они распространили в интернете интимные фото Шабунина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Шабунина.

Что написал Шабунин о своих якобы слитых интимных фотографиях?

Он настаивает на том, что работники Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора воспользовались его мобильным телефоном, чтобы распространить в телеграм-каналы интимные фото мужчины. Телефон ранее изъяли во время обыска 11 июля.

ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска. Так Сухачев, Кравченко и ко (то есть директор ГБР Алексей Сухачев и генпрокурор Руслан Кравченко – 24 Канал) ответили на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП. Я не удивлен этими действиями ни Сухачева, ни Кравченко – животные они и есть животные. Но поскольку на должностях их продолжает держать Зеленский, значит он не только отвечает, но и поддерживает такие их действия,

– написал Виталий Шабунин.

Также Шабунин обвинил власть и Зеленского лично В частности, подчеркнул, что публиковать интимные фото с изъятого при обыске телефона – "это новое дно, которое Зеленский пробил вместе со своими силовиками".

Обратите внимание! Представители ГБР и ОГП пока никак не комментировали опубликованную Шабуниным информацию. 24 Канал пытается взять комментарий у представителей этих ведомств. Как только мы получим ответ – дополним эту новость официальной позицией ГБР и ОГП.

Что за сайт создал Шабунин?

Речь о сайте "Чьими руками уничтожают НАБУ и САП?" Его создатели считают, что власть не остановит попытки отомстить НАБУ и САП. А потому выложили фамилии тех, кто хотел помешать "операции Мидас" и другим расследованиям.

Ключевыми фигурами в уничтожении НАБУ и САП названо именно Руслана Кравченко и Алексея Сухачева, а также заместителя председателя СБУ Александра Поклада, первую заместительницу генпрокурора Марию Вдовиченко и других.