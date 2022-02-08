Девочке всего 4 года. О достижениях маленькой гимнастки узнавали журналисты 24 канала.

Обратите внимание Первый параворкаутер Харькова готовится к рекорду Украины: мотивационное видео

Девочку тренирует мама

Маленькую спортсменку с 3-летнего возраста в цирковой студии тренирует мама Виктория, в прошлом тоже воздушная акробатика. Во время рекордной попытки девочка повисла в гимнастическом кольце.

Она держалась за него только шеей. В таком положении 43 секунды летала в воздухе. Кроме аплодисментов восторженных зрителей, Горбацевич получила диплом Реестра рекордов Украины и первые минуты спортивной славы.

Маленькая гимнастка установила рекорд Украины: смотрите видео

Девочка рассказала о своих впечатлениях после установления рекорда. Она отметила, что у нее ничего не болит, а без мамы во время выступления не было страшно.

Заметим! В Книге рекордов Гиннеса есть аналогичные рекорды, однако в исполнении детей постарше.

Шаг маленькой звездочки к мировому признанию

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что этот рекорд – один из маленьких шагов звездочки к мировому признанию.

"Мы имеем: молодая воздушная гимнастка, которая исполнила цирковой трюк "вис на шее", возраст 4 года и 3 месяца", – подытожила Ветрова.

Интересно Отыграл весь матч: 70-летний футболист попал в Книгу рекордов Украины

Как девочка готовилась к рекорду Украины / Фото

Что еще известно о 4-летней гимнастке

Анастасия Горбацевич занимается в цирковой студии "Эдельвейс" с 3 лет.

В 4 года девочка получила первое гран-при на цирковом фестивале Top Fest Circus Day.

Интересно, что во время установления рекорда девочка должна была висеть в течение 15 секунд. Однако маленькая спортсменка продержалась 25 секунд.

Интересно – богатыри рассказали о мировом рекорде и "мечте": смотрите видео