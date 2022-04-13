Чтобы РФ села на скамью подсудимых: ОП о Байдене, который назвал "геноцидом" действия Путина

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что признание президентом США "геноцидом" действия Путина в Украине заставят сесть Россию на скамью подсудимых.

Подоляк сказал, что Джо Байден показал свою готовность называть российские военные преступления геноцидом.

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Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические дефиниции происходящему. Называть геноцид геноцидом — приближать конец массовым убийствам в Украине,

– сообщил советник главы ОП.

Джо Байден 13 апреля впервые назвал войну в Украине геноцидом. В частности президент США пояснил, что речь идет о геноциде, который совершен диктатором Владимиром Путиным.

Я назвал это геноцидом, потому что становится все понятнее, что Путин просто пытается уничтожить даже идею того, чтобы быть украинцем, и доказательств этому все больше,

– сказал Байден.

В то же время Путин цинично оправдал войну в Украине и назвал ее "трагедией": видео