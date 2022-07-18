Шаг за шагом продвигаемся, россияне несут потери, – Зеленский про удары ВСУ по оккупантам
18 июля 2022 , 22:37Читати новину українською
С каждым днем сила россиян уменьшается, а их боеспособность ослабевает. Наши герои делают все для того, чтобы максимально ускорить эти процессы.
Продолжается 145-й день героической борьбы Украины с российскими оккупантами. Наши защитники и защитницы уже не просто ломают все планы врага, а стремительно сокращают его силы и ресурсы для обстрелов и наступательных действий.
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