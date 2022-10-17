Об этом рассказал бывший боец 241 бригады и директор ООО "КОРТ" (оборонные и радиоэлектронные технологии) Вадим Кодачигов. Его предприятие уже исследовало обломки беспилотников Shahed-136. Производство там кустарное – иранцы делают их из чего попало. Однако эти дроны доставляют проблемы.

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По экспертизе стало ясно, что Shahed-136 взрывается от столкновения с объектом. Если механизм не сработал – дрон имеет таймер самоуничтожения. Через 20 – 40 минут беспилотник самостоятельно взрывается.

Еще один важный вывод – в "шахидов" встроена инерционная система наведения, позволяющая ему ориентироваться на местности. Впрочем, при взаимодействии 3-4 средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у него гасится навигация. Однако это не сильно поможет, ведь дрон все равно взорвется после столкновения с землей.

После использования РЭБов "шахид" не сможет навестись на конкретную точку и придет с большой погрешностью. Он не попадет точно в цель, но сдетонирует,

– отметил Кодачигов.

Как бороться против Shahed-136 – интересный способ

Как отмечает Кодачигов, для обнаружения Shahed-136 следует использовать системы активной разведки дронов. В Украине производят коротковолновые радарные комплексы, которые могут засечь этот дрон на расстоянии 30-40 километров.

Существуют и другие системы обнаружения – акустические комплексы, которые также производятся в Украине. По мнению Кодачигова, если на границе с Беларусью, на юге и востоке расставить такие датчики, можно будет обнаруживать эти "шахиды" на расстоянии около 50 километров. А дальше – уничтожать их из стрелкового оружия.

Все, что нужно – правильно его обнаружить. Для этого есть активные системы разведки. Они сравнительно недорогие. Среднестатистический радар для обнаружения БПЛА стоит от 90 до 150 тысяч долларов. Они позволят закрыть около 40 – 50 км в радиусе. А после этого нужно использовать стрелковое оружие,

– считает Кодачигов.

Предприниматель отмечает, что есть как минимум 5 способов, как уничтожать иранские дроны. Он призвал украинское военное командование обратить внимание на эту идею. Ведь так бороться против иранских беспилотников будет гораздо легче.

"Есть, по меньшей мере, 3 – 5 способов, как перехватывать эти "шахиды". Украина в состоянии выработать эти комплексы. Считайте это официальным обращением к главнокомандующему ВСУ. Готов в течение 2 – 3 месяцев собрать команды, которые смогут производить такие комплексы ПВО. Они несложные, недорогие и точно смогут производиться внутри страны. И ни один беспилотник не залетит", – подчеркнул Кодачигов.

Кодачигов рассказал, как бороться против иранских "шахидов": смотрите видео

Укроборонпром готовит ответ "иранским мопедам"

В Укроборонпроме намекнули, что уже завершают разработку беспилотника, который станет ответом иранских дронов-камикадзе. Дальность полета аппарата будет составлять 1 тысячу километров, а вес боевой части – 75 килограммов.

Там подчеркнули, что пока не могут подробнее рассказать о будущей новинке. Но заверили – активная работа продолжается. Кое-что уже работает на поле боя, а некоторые новинки – проходят испытания.