Про це 24 каналу розповів колишній боєць 241 бригади та директор ТОВ "КОРТ" (оборонні та радіоелектронні технології) Вадим Кодачигов. Його підприємство вже досліджувало уламки безпілотників Shahed-136. Виробництво там кустарне – іранці роблять їх з чого попало. Однак ці дрони завдають проблем.

До теми У нас немає засобів збиття балістики, – Повітряні сили про отримання Росією ракет з Ірану

З експертизи стало зрозуміло, що Shahed-136 вибухає від зіткнення з об'єктом. Якщо механізм не спрацював – дрон має таймер самознищення. Через 20 – 40 хвилин безпілотник самотужки вибухає.

Ще один важливий висновок – в "шахідів" вбудована інерційна система наведення, яка дозволяє йому орієнтуватися на місцевості. Утім, при взаємодії 3-4 засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у нього гаситься навігація. Однак це не сильно допоможе, адже дрон все одно вибухне після зіткнення із землею.

Після використання РЕБів "шахід" не зможе навестися на конкретну точку і прийде з великою погрішністю. Він не попаде точно в ціль, але здетонує,

– зазначив Кодачигов.

Як боротися проти Shahed-136 – цікавий спосіб

Як наголошує Кодачигов, для виявлення Shahed-136 варто використати системи активної розвідки дронів. В Україні виробляють короткохвилеві радарні комплекси, які можуть засікти цей дрон на відстані з 30 – 40 кілометрів.

Існує й інші система виявлення – акустичні комплекси, які також виробляють в Україні. На думку Кодачигова, якщо на кордоні з Білоруссю, на півдні та сході розставити такі датчики, то можна буде виявляти ці "шахіди" на відстані близько 50 кілометрів. А далі – знищувати їх зі стрілецької зброї.

Все, що потрібно, – правильно його виявити. Для цього є активні системи розвідки. Вони порівняно недорогі. Середньостатистичний радар для виявлення БпЛА коштує від 90 до 150 тисяч доларів. Вони дозволять закрити близько 40 – 50 кілометрів в радіусі. А після цього потрібно використовувати стрілкову зброю,

– вважає Кодачигов.

Підприємець наголошує, що є, як мінімум, 5 способів, як знищувати іранські дрони. Він закликав українське військове командування звернути увагу на цю ідею. Адже так боротися проти іранських безпілотників буде значно легше.

"Є, щонайменше 3 – 5 способів, як перехоплювати ці "шахіди". Україна в стані виробити ці комплекси. Вважайте це офіційним зверненням до головнокомандувача ЗСУ. Готовий упродовж 2 – 3 місяців зібрати команди, які зможуть виробляти такі комплекси ППО. Вони нескладні, недорогі і точно зможуть вироблятися всередині країни. І жоден безпілотник не залетить", – наголосив Кодачигов.

Кодачигов розповів, як боротися проти іранських "шахідів": дивіться відео

Укроборонпром готує відповідь "іранським мопедам"

В Укроборонпромі натякнули, що вже завершують розробку безпілотника, який стане відповіддю іранські дрони-камікадзе. Дальність польоту апарату становитиме 1 тисячу кілометрів, а вага бойової частини – 75 кілограмів.

Там наголосили, що поки не можуть розповісти детальніше про майбутню новинку. Але запевнили – активна робота триває. Дещо вже працює на полі бою, а деякі новинки – проходять випробування.