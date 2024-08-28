Время от времени на территорию Польши залетают дроны. Варшава колеблется, сбивать ли их. Дональд Туск объяснил свою позицию.

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Что сказал Туск о "Шахеде" над Польшей

Мы не знаем, был ли он вообще. Около 400 солдат 24 часа в сутки ищут любые признаки беспилотника или двух беспилотников, как некоторые говорят, но пока нет стопроцентной уверенности, что они вторглись в польское воздушное пространство. Мы не знаем, чьи они были. Если они вообще были,

– цитируют журналисты главу правительства.

По закону, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий, генерал Мачей Клиш. Но это могут изменить, чтобы облегчить сбивание объектов.

Польский премьер заверил, что он "открыт – и мы можем изменить правила как можно быстрее".

Также Туск отметил: "Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект, не заблудившийся ли это самолет". Поэтому союзники по НАТО рекомендуют Польше быть сдержанными, "если нет угрозы, если это не агрессия".

Я очень ценю умную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь каждый раз, когда в небе что-то движется. Из-за этого они чувствуют себя в большей безопасности,

– завершил премьер-министр Польши.