В днепровском общежитии продолжают ликвидировать последствия вчерашней вражеской атаки. Это дело не из легких, ведь здание получило серьезные повреждения.

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Пол усеянный битым стеклом

В Днепровской ОВА рассказывают, что в здании не уцелело ни одного оконного стекла, поэтому по коридорам и квартирам гуляет холодный ветер. На полу – много битого стекла. Мебель разбита. Жители общежития мешками выносят обломки из своих домов.

Одни из пострадавших – семья Валерии. Ее вместе с мужем и сыном – подростком спасло то, что они находились в подвале, когда началась воздушная атака.

У парня 24 февраля день рождения. Он хорошо помнит, как два года тому назад встречал свои 14 под канонаду ракетных взрывов.

Семье Андрея также чудом удалось спастись. За полчаса до "прилета" он вместе с женой уехал в гости к друзьям. Муж рассказывает, что им теперь придется искать новое жилье, ведь старое совсем не пригодно для проживания.

Слишком велики разрушения. Удар пришелся прямо под их окнами.

На месте продолжает работать мобильный пункт приёма обращений. Известно, что полицейские уже обработали около полусотни заявлений о поврежденном имуществе.

Общежитие в Днепре после попадания "Шахеда" / Фото Днепровская ОВА

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