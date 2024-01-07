Нефтепровод в Днепропетровской области стал местом опасной находки – там обнаружены остатки ракеты и взрывоопасный предмет. Об этом сообщило Министерство энергетики 7 января. На место выехали соответствующие службы.

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Энергосистема под контролем

В ведомстве также отмечают: несмотря на обстрелы, энергосистема Украины работает без сбоев. Две шахты в Донецкой области были обесточены, но генерации электростанций достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

Энергосистема сбалансирована, ситуация контролируема. Графики отключений электроэнергии не применяются,

– сообщает Минэнерго.

Добавим, что в результате боевых действий было повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области, а также отключена линия ВЛ-110 в Харьковской области, что привело к обесточиванию потребителей.

Обратите внимание! По состоянию на 10:50 7 января оставшиеся без электричества работники шахт находятся в безопасности.

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