Нафтопровід у Дніпропетровській області став місцем небезпечної знахідки – там виявлено залишки ракети та вибухонебезпечний предмет. Про це повідомило Міністерство енергетики 7 січня. На місце виїхали відповідні служби.

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Енергосистема під контролем

У відомстві також зазначають: попри обстріли, енергосистема України працює без збоїв. Дві шахти в Донецькій області були знеструмлені, але генерація електростанцій достатня для задоволення потреб споживачів.

Енергосистема збалансована, ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються,

– повідомляє Міненерго.

Додамо, що внаслідок бойових дій було пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області, а також вимкнуто лінію ПЛ 110 в Харківській області, що призвело до знеструмлення споживачів.

Зверніть увагу! Станом на 10:50, 7 січня працівники шахт, які залишилися без електрики, перебувають в безпеці.

Виклики для енергетики