В конце концов, все беспилотники пошли на Одесскую и Хмельницкую области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Как происходила атака "Шахедами" этой ночью

Игнат подчеркнул, что этой ночью была типичная атака российско-иранскими дронами-камикадзе "Шахед". В частности, 15 из 18 запущенных беспилотников сбили наши Силы обороны.

В основном все пошло на Одесскую и Хмельницкую область. Работала противовоздушная оборона, мобильные огневые группы, показывающие все лучший результат,

– сказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что в очередной раз пострадала от последствий атаки Одесская область. Там была повреждена припортовая инфраструктура.

"Украинское зерно опять оккупантов очень беспокоит и наносятся удары собственно "Шахедами" в этом направлении после определенной паузы. Туда уже, пожалуй, больше месяца точно не прилетало", – сказал спикер.

Напоследок он уточнил, что направления, откуда россияне запускали свои беспилотники, не менялись. На этот раз это был мыс Чауда с территории аннексированного Крыма.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"