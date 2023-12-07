В конце концов, все беспилотники пошли на Одесскую и Хмельницкую области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Как происходила атака "Шахедами" этой ночью
Игнат подчеркнул, что этой ночью была типичная атака российско-иранскими дронами-камикадзе "Шахед". В частности, 15 из 18 запущенных беспилотников сбили наши Силы обороны.
В основном все пошло на Одесскую и Хмельницкую область. Работала противовоздушная оборона, мобильные огневые группы, показывающие все лучший результат,
– сказал спикер Воздушных сил.
Он отметил, что в очередной раз пострадала от последствий атаки Одесская область. Там была повреждена припортовая инфраструктура.
"Украинское зерно опять оккупантов очень беспокоит и наносятся удары собственно "Шахедами" в этом направлении после определенной паузы. Туда уже, пожалуй, больше месяца точно не прилетало", – сказал спикер.
Напоследок он уточнил, что направления, откуда россияне запускали свои беспилотники, не менялись. На этот раз это был мыс Чауда с территории аннексированного Крыма.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- В ночь на 7 декабря российские захватчики снова пустили по Украине беспилотники типа "Шахед". Всего российская армия запустила в Украину 18 своих беспилотных летательных аппаратов.
- В Воздушных силах отметили, что нашей противовоздушной обороне удалось сбить 15 из 18 "Шахедов". Для их ликвидации были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
- В результате атаки пострадала Одесская область. Там была поврежденная припортовая инфраструктура Подунавье, в том числе складское помещение, элеватор и грузовик.
- Кроме того, в результате атаки есть погибший. Это был водитель одной из фур, находившийся на месте событий во время атаки. На месте также произошел пожар, оперативно ликвидированный работниками ГСЧС.