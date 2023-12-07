Под ударом оказались Хмельницкая и Одесские области. К слову, враг атаковал Украину несколькими группами "Шахедов".

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Сколько дронов сбили

В ночь на 7 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму. В общей сложности зафиксированы пуски 18 дронов-камикадзе. Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская области.

Украинские защитники неба мужественно отразили атаку. Так, силами и средствами ПВО было сбито 15 "Шахедов". Для их ликвидации были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.



Сколько "Шахедов" сбило ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кроме того, за прошедшие сутки россияне также запустили управляемую ракету типа Х-59. Силы ПВО тоже ее сбили.