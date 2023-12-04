Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил 24 Каналу, в чем опасность от таких средств поражения. По его словам, россияне в очередной раз прибегают к терроризму.

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"В своей категории термобарический заряд самый мощный среди всего другого конвенционного оружия, кроме ядерного", – констатировал Коваленко.

Термобарический боеприпас – зажигательное оружие массового поражения, при взрыве которого температура и давление доходят до критических отметок. С помощью реактивного термобарического гранатомета россияне убили украинских военнопленных в Оленовке.

Военный эксперт заметил, что термобарические боеприпасы не являются вундерваффе. Против них применяют такие же методы, как против реактивной артиллерии. Хотя, конечно, есть свои особенности.

Не только термобарические заряды

"Россияне уже давно пытаются модернизировать боевую часть для "Шахед-136", чтобы сделать его наиболее разрушительным. Они увеличивают ее мощность, используя разные химические и осколочные элементы", – отметил Коваленко.

Как известно, на сбитых российских дронах обнаружили SIM-карты украинского оператора "Киевстар". Такая модернизация позволяет врагу лучше маневрировать, обновляя координаты в реальном времени.

Кроме того, оккупанты начали запускать беспилотники из карбонового волокна, чтобы уменьшить коэффициент рассеяния. Также просто окрашивают их в черный цвет, чтобы усложнить обнаружение ночью.

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