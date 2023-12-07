Під ударом опинилися, зокрема, Хмельницька та Одеські області. До слова, ворог атакував Україну кількома групами "Шахедів".

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Скільки дронів збили

У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Загалом зафіксовано пуски 18 дронів-камікадзе.. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

Українські захисники неба мужньо відбили атаку. Так, силами та засобами ППО було збито 15 "Шахедів". Для їх ліквідації залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.



Скільки "Шахедів" збила ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Крім того, минулої доби росіяни також запустили керовану ракету типу Х-59. Сили ППО також її збили.

Ворог кілька днів поспіль атакує "Шахедами"