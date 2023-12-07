Упродовж вечора 6 грудня та ночі 7 грудня повітряну тривогу оголошували у низці областей. Станом на 01:35 про загрозу атаки дронами-камікадзе попередили мешканців Одещини. Перед тим місцева влада на Хмельниччині повідомила, що в регіоні працювала ППО. Тому в області чули вибухи.

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Що відомо про атаку дронами-камікадзе

Моніторингові канали о 20:09 6 грудня повідомили, що зафіксували запуск дронів-камікадзе з Південного напрямку.

А вже о 21:20 моніторингові канали зазначили, що "Шахеди" вже на Херсонщині. А вже ближче до 22:00 про загрозу попереджали мешканців Херсонщини та Миколаївщини.

Відомо, що "Шахеди" рухалися на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині та Хмельниччині, зокрема, у напрямку Старокостянтинова. О 01:08 ЗМІ почали писати, що на Хмельниччині чули вибухи.

Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги,

– написав о 01:12 перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Вже о 01:27 на Хмельниччині оголосили відбій повітряної тривоги. А о 01:39 Сергій Тюрін актуалізував інформацію. Він зазначив, що станом на цю хвилину не надходило повідомлень про постраджалих або пошкодження інфраструктури. Він подякував ЗСУ за оборону неба над регіоном.

ЗМІ пишуть про роботу ППО на Одещині

Ближче до 1 ночі зафіксували "Шахеди" на Одещині. А ще через 20 хвилин Повітряні сили зазначили, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Рені. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

А вже ближче до 01:40 ЗМІ почали писати, що на Одещині чують звуки вибухів. У пабліках зазначають, що наша ППО працює по повітряних цілях ворога.

Станом на 01:55 повітряна тривога все ще лунає на Одещині. Будьте обережними та не покидайте укриттів до відбою.