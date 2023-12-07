Зрештою всі безпілотники пішли на Одеську та Хмельницьку області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Як відбувалася атака "Шахедами" цієї ночі

Ігнат наголосив, що цієї ночі була типова атака російсько-іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Зокрема, 15 із 18 запущених безпілотників збили наші Сили оборони.

В основному все пішло на Одещину і на Хмельниччину. Працювала протиповітряна оборона, мобільні вогневі групи, які показують дедалі кращий результат,

– сказав речник Повітряних сил.

Він зазначив, що вчергове постраждала від наслідків атаки Одеська область. Там була пошкоджена припортова інфраструктура.

"Українське зерно знову ж окупантів дуже турбує і завдаються удари власне "Шахедами" в цьому напрямку після певної паузи. Туди вже, мабуть, більше як місяць точно не прилітало", – сказав речник.

Наостанок він уточнив, що напрямки, звідки росіяни запускали свої безпілотники, не змінювалися. Цього разу це був мис Чауда з території анексованого Криму.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"