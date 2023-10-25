В Воздушных силах заявили, что силам ПВО удалось сбить все 11 враждебных целей. В результате падения обломков повреждения получил ряд гражданских объектов в четырех общинах Хмельнитчины.
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Есть разрушение объектов гражданской инфраструктуры
По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, речь идет о Нетишинской, Крупецкой, Славутской и Улашаневской общинах. Они расположены неподалеку объекта критической инфраструктуры, который планировали атаковать россияне
В этих общинах взрывной волной были повреждены многие многоквартирные и частные дома, а также объекты коммунальной собственности – школы, садики. Там выбиты двери и окна, поверждены балконы.
Последствия вражеской атаки 25 октября / Фото соцсети
Жители Славутской и Нетишинской общин могут получить помощь
Жители Славутской и Нетишинской общин, чье имущество повреждено в результате взрывных волн в ночь на 25 октября, могут получить помощь на ликвидацию повреждений. В общинах работает специальная комиссия, которая обследует дома.
В Славуте повреждены все образовательные учреждения
- Мэр Славуты Василий Сидор сообщил, что по состоянию на 13:00 известно о 18 пострадавших вследствие вражеской атаки. Двое пострадавших находятся в реанимации. Один из них – работник котельной. Все пострадавшие – гражданские. У них – ранения разной степени.
- Кроме того, враг повредил все образовательные учреждения города- 28 заведений. Также разрушениям подверглись котельни и здания другого назначения. Это также больница, промышленные предприятия, около 300 многоэтажных домов и частный сектор.