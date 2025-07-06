Об этом сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Ночная атака дронов на Киевщине 6 июля: каковы последствия

Вышгородский район Киевской области подвергся атаке российских беспилотников. Под ударом оказался мирный населенный пункт, пишет начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Удары врага привели к серьезным последствиям для местных жителей и инфраструктуры.

Предварительно, пострадали 3 человека. Это 35-летний мужчина с осколочным ранением спины, рук и ног, а также 79-летняя женщина и 75-летний мужчина с острой реакцией на стресс. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Атака вызвала и разрушения. Повреждены два многоэтажных дома, уничтожено огнем четыре гаража и один автомобиль. Еще три транспортных средства получили повреждения.

В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки, а также вспыхнул пожар на складском помещении. Спасатели деблокировали из-под завалов 87-летнюю женщину 1938 года рождения.

Последствия атаки врага на Киевщину / Фото Киевской ОВА

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, а правоохранители фиксируют военные преступления. Более подробная информация об обстоятельствах и масштабах разрушений будет позже.

Под ударом врага этой же ночью находились Харьков, Николаев (туда летели около 15 БпЛА) и Запорожье.