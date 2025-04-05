Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев поделился с 24 Каналом последствиями атаки. Накануне враг наносил циничный удар баллистической ракетой "Искандер" по детской площадке.

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Что известно об атаке "Шахедами"

Около полуночи 5 апреля мониторинговые каналы предупредили о приближении группы "Шахедов" с юга. Около десятка иранских мопедов залетели в воздушное пространство Кривого Рога и пытались причинить вред.

Часть удалось нейтрализовать, но один из беспилотников упал в спальном районе города и вызвал пожар и разрушения. К сожалению, есть жертва – женщина пожилого возраста, которая во время сирены пряталась в укрытии собственного дома. Падение "Шахеда" было почти прямым, поэтому жительницу не удалось спасти.

В результате этой атаки ранения получили 5 жителей Кривого Рога. Что цинично, вражеские беспилотники повредили "армейский объект" – детскую площадку, фотографии которой облетели всю Украину, а, возможно, и мир.

Люди между собой говорили, что если существует ад на земле, то вечером 4 апреля он был в Кривом Роге,

– отметил Александр Фефилатьев.

Отметим, что в результате баллистического удара России по Кривому Рогу погибли 18 человек, среди которых было 9 детей. Количество пострадавших составляет 74 жителя.