Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Одесской ОВА.

Смотрите также Россия запускала "Шахеды" на Хмельнитчину: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Атака на Черноморск

Олег Кипер, глава Одесской ОВА, отметил, что вражеские силы третий день подряд непрерывно терроризируют регион ударными дронами. Этой ночью они атаковали Черноморск.

В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили,

– говорится в сообщении.

Известно, что пострадали 4 человека. Одним из пострадавших является врач, который во время вражеских ударов проводил операцию.

Указывается, что все раненые в состоянии средней степени тяжести. Два человека госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Добавим, что в Одесской областной прокуратуре уточнили, что пострадали водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и врач.

Кроме этого, из-за удара противника есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. В ОВА сообщили, что специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах.

Также известно, что все другие специальные службы работают над ликвидацией атаки. Работники правоохранительных органов фиксируют последствия очередного преступления вражеских сил.

Последствия атаки / Фото Одесской ОВА и областной прокуратуры