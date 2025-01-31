Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Одесской ОВА.
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Атака на Черноморск
Олег Кипер, глава Одесской ОВА, отметил, что вражеские силы третий день подряд непрерывно терроризируют регион ударными дронами. Этой ночью они атаковали Черноморск.
В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили,
– говорится в сообщении.
Известно, что пострадали 4 человека. Одним из пострадавших является врач, который во время вражеских ударов проводил операцию.
Указывается, что все раненые в состоянии средней степени тяжести. Два человека госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.
Добавим, что в Одесской областной прокуратуре уточнили, что пострадали водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и врач.
Кроме этого, из-за удара противника есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. В ОВА сообщили, что специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах.
Также известно, что все другие специальные службы работают над ликвидацией атаки. Работники правоохранительных органов фиксируют последствия очередного преступления вражеских сил.
Последствия атаки / Фото Одесской ОВА и областной прокуратуры