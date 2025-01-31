Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Одеської ОВА.

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Атака на Чорноморськ

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, наголосив, що ворожі сили третій день поспіль безупинно тероризують регіон ударними дронами. Цієї ночі вони атакували Чорноморськ.

Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що постраждало 4 людей. Одним з потерпілих є лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію.

Вказується, що усі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двоє людей госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.

Додамо, що в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що постраждали водій вантажівки, двоє співробітників комунального підприємства та лікар.

Крім цього, через удар противника є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. В ОВА повідомили, що фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках.

Також відомо, що всі інші спеціальні служби працюють над ліквідацією атаки. Працівники правоохоронних органів фіксують наслідки чергового злочину ворожих сил.

Наслідки атаки / Фото Одеської ОВА та обласної прокуратури